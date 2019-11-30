وقطع السائق الهولندي البالغ من العمر 22 عاما، والفائز بسباق البرازيل منذ أسبوعين، مسافة حلبة ياس مارينا البالغ طولها 5.5 كيلومتر في دقيقة واحدة و36.566 ثانية.

وحل لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات وسائق مرسيدس في المركز الثاني، متأخرا بفارق 0.074 ثانية عن فرستابن، بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث، لكنه سينطلق من المؤخرة الأحد، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان السائق الفنلندي، الذي سيخضع للعقوبة بسبب تجاوز عدد مرات تغيير وحدة الطاقة، الأسرع في التجارب الحرة الجمعة الماضي، لكنه حل ثالثا السبت وبفارق 0.015 ثانية عن زميله هاميلتون.

وجاء ألكسندر ألبون سائق رد بول في المركز الرابع، متقدما على ثنائي فيراري، المكون من سيباستيان فيتل وشارل لوكلير، فيما جاء سيرجيو بيريز سائق ريسنغ بوينت في المركز السابع.

واحتل دانييل ريتشياردو سائق رينو المركز الثامن، ومتفوقا على كارلوس ساينز سائق مكلارين، وبيير جاسلي سائق تورو روسو.