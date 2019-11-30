وقارن بوتي بينه وبين نيمار، وذلك في حديثه لراديو آر إم سي سبورت الفرنسي، قائلا، إنه عندما لعب مع لاعبين عالميين رائعين، مثل زين الدين زيدان أو يوري دجوركاييف، كان مستعدا للعمل بجد لتعويض الهفوات الدفاعية، ولكنه في المقابل لا يرى أن نيمار يتمتع بنفس هذه الموهبة.

وأضاف بوتي: "عندما لعبت مع زيدان أو دجوركاييف كنت أعلم أنهما قادرين على اتخاذ قراراتهما منفردين، لذلك قبلت إهمالهما الدفاعي. لقد قبلت ذلك، وقمت بعملي لأنني كنت أعرف أنه يمكنهما الفوز بسهولة. هذا ليس هو الحال، على الإطلاق، مع نيمار".

وتابع لاعب خط وسط أرسنال وبرشلونة السابق حديثه عن نيمار، قائلا: "هذا الرجل يلعب من أجله، ومن أجله فقط. ضع نفسك في مكان لاعبي باريس سان جرمان وهم في غرفة الملابس، أو وهم يعيشون لأشهر مع أهواء هذا الرجل (نيمار) الذي لا يحترم النادي ومشجعيه"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا".

وكانت مصادر إسبانية قد أكدت أن نيمار مستعد لدفع مبلغ "ضخم"، من أجل تسهيل عملية انتقاله لناديه السابق برشلونة الإسباني، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" إن نيمار قد يدفع قرابة 20 مليون يورو من جيبه الخاص، كي يتم صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وحاول نيمار جاهدا الانتقال لبرشلونة من ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم.

وبموجب بند خاص في العقد، يستطيع نيمار الانتقال من باريس سان جرمان مقابل 180 مليون يورو، بعد قضائه 3 مواسم في النادي.