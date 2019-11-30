وكشف بيكيه في الفيلم الوثائقي عن أحد الأمور الداخلية المتعلقة بالفريق، قائلا: "أخبرنا فالفيردي برغبتنا بحضور حفلة في نيويورك، إلا أنه رفض الأمر قائلا لا أرى أي سبب لذهابكم إلى حفلة، واجتمعنا معه 5 مرات حتى يفهم أننا نحتاج للذهاب لحفلة ليوم واحد، وسواء وافق أم لم يوافق، كنا سنذهب"، وفق ما نقلت صحيفة "آس".

كذلك أشار بيكيه في الوثائقي إلى أن لاعبي ريال مدريد أخبروه بإقالة جولين لوبيتيجي بعد خسارة الكلاسيكو بخماسية مقابل هدف واحد، وذلك قبل تأكيد النادي الملكي لخبر الإقالة.

ومن النجوم الذين يظهرون في الوثائقي سواريز الذي يتحدث إلى ليونيل ميسي عن طفولته القاسية، ويسرد قصة حبه مع زوجته، فضلا عن دوره كأب.

وإلى جانب ذلك، يظهر الوثائقي جوردي ألبا وهو يحاول حث زملائه في الفريق على تقديم أفضل أداء في إحدى مباريات الكلاسيكو قائلا: "علينا الاستحواذ على الكرة كي نرهقهم".

ويتناول الوثائقي في إحدى حلقاته أيضا، تعليق لاعبي برشلونة على هزيمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب نهائي كأس ملك إسبانيا.