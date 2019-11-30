وقال العملاق الكاتالوني في بيان، الجمعة، إن ديمبلي (22عاما) أصيب في عضلة الفخذ الخلفية في الساق اليمنى، وسيغيب قرابة عشرة أسابيع. وفقا لرويترز.

وخرج اللاعب الفرنسي مصابا في الشوط الأول من المباراة التي تغلب فيها برشلونة 3-1 على بروسيا دورتموند في دوري الأبطال الأربعاء الماضي.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة من دورتموند في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (115.73 مليون دولار)، لكن موسمه الأول عرقلته مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية، تطلبت جراحة وأبعدته عن المباريات أكثر من خمسة أشهر.

وشارك ديمبلي أساسيا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم، وسيغيب عن قمة الدوري الإسباني الشهر المقبل أمام ريال مدريد، إضافة إلى كأس السوبر الإسبانية المعدلة التي ستقام في السعودية في يناير.