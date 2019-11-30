وقال لامبارد إن الحارس كيبا كان أول من اعترف بوجود مساحة لتحسين مستواه بعد ارتكابه أخطاء هذا الموسم، لكن المدرب أعرب عن رضاه عن أسلوب حارسه الإسباني في العمل.

وتصدي كيبا لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع فالنسيا بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب فشله في إنقاذ مرماه من الهدفين، خاصة هدف التعادل الثاني من كرة دانييل فاس لاعب فالنسيا، الذي بدا أنه في طريقه للعب تمريرة عرضية من جهة اليمين، لكن الكرة خدعت الحارس ولمست القائم قبل أن تدخل المرمى.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مباراة قمة لندن أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: "الأمر ينطبق عليه أيضا، فالجميع يحاول تحسين مستواه. كيبا لاعب محترف ويمكن أن تلمس هذا من خلال تصرفاته كل يوم".

ونقلت رويترز عن مدرب تشلسي قوله: "إنه حارس بذل قصارى جهده ليتحسن. إنه يؤدي ما يجب عليه أن يؤديه أي لاعب في سنه ومكانته، فهو الحارس الأول مع تشلسي ومع منتخب إسبانيا ويتنافس مع حارس عظيم آخر هو ديفيد دي خيا".

وأضاف لامبارد: "يريد تحسين مستواه طيلة الوقت. هناك بعض الأحداث التي مرت هذا الموسم وكان كيبا أول من قال إن بإمكانه أن يقدم أفضل مما فعل. هذه هي كرة القدم في أعلى مستوياتها. لكنني راض عنه وعن أسلوبه في العمل".