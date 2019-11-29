وفي المباراة التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، سجل علاء عباس (7) وعلاء عبد الزهرة (37) هدفي العراق، ليمنحا منتخب "أسود الرافدين" صدارة المجموعة الأولى مع ست نقاط من مباراتين.

وبات العراق يحتاج إلى تعادل أو خسارة اليمن في مباراته مع قطر، التي تقام في وقت لاحق، ليضمن تأهله رسميا إلى نصف النهائي.

من جانبه، توقف رصيد منتخب الإمارات عند ثلاث نقاط قبل أن يواجه منتخب قطر في الجولة الأخيرة.

وحقق العراق فوزه الثاني بعد أول في المباراة الافتتاحية على قطر المضيفة بنتيجة 2-1، بينما فازت الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.