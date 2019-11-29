وجاء في بيان على موقع النادي "يؤكد ليفربول أن فابينيو عانى من إصابة على مستوى رباط الكاحل خلال اللقاء مع نابولي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع".

وتابع البيان: "أظهرت الفحوصات أن فابينيو سيغيب عن المنافسات حتى مطلع العام الجديد"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وخرج لاعب موناكو الفرنسي السابق مصابا في الدقيقة 18 من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد، وسيغيب بالتالي عن الجدول المزدحم لـ"الريدز" خلال فترة الاعياد، إذ يخوض بطل أوروبا 10 مباريات حتى نهاية شهر ديسمبر.

وقال مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب عشية استضافة فريقه لبرايتون ضمن منافسات المرحلة 14 في الدوري الممتاز السبت: "إنها أخبار سيئة جدا، لا ندرك بنسبة 100 في المئة الفترة التي سيغيب عنها، ولكن يبدو أنه سيغيب حتما عن المباريات خلال فترة عيد الميلاد".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "لدينا الحلول في المركز. لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من الإصابات. علينا إيجاد الحل وهذا ما سنقوم به".

هذا ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 37 نقطة من 12 انتصارا وتعادل، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ليستر الثاني بطل عام 2016، و9 نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين صاحب المركز الثالث.