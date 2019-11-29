وأنهى السائق الفنلندي أسرع لفة على حلبة ياس مارينا في دقيقة واحدة و36.957 ثانية، وجاء خلفه ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز بالسباق الأخير في البرازيل، بفارق 0.535 ثانية.

وحلّ فيتل في المركز الخامس رغم اصطدامه بالحواجز قبل دقيقتين من النهاية، حسبما ذكرت "رويترز".

وأشار السائق الألماني، الذي اصطدم مع زميله في الفريق شارل لوكلير في البرازيل، بإصبع يده ليثبت أنه على ما يرام.

وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي بدا منزعجا من مشاكل في محركه، في المركز الثالث متأخرا بفارق 0.634 ثانية عن زميله بوتاس.

واستبدل السائق البريطاني، الذي ضمن بالفعل لقبه السادس ويسعى لتمديد رقمه القياسي في أبوظبي بفوزه بالسباق للمرة الخامسة، رقمه المفضل 44 إلى رقم واحد الخاص ببطل العالم على مقدمة سيارته وذلك لفترة وجيزة.

ورغم تصدره التجارب الأولى، لكن بوتاس البالغ من العمر 30 عاما سينطلق في سباق الأحد من مؤخرة الترتيب بسبب عقوبات تتعلق بالمحرك.

وجاء الكسندر البون سائق رد بول في المركز الرابع ورومان غروغان سائق هاس في المركز السادس متفوقا على لوكلير وكيفن ماجنوسن السائق الثاني في فريق هاس، بينما احتل الإيطالي أنطونيو جيوفيناتسي سائق ألفا روميو المركز التاسع.

واحتل نيكو هولكنبرغ، الذي يستعد لأخر سباق له مع رينو، المركز العاشر.