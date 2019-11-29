ويأمل إبراهيمويتش الذي لعب لكبار أندية القارة العجوز كميلان وإنتر ميلانو ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جرمان، العودة مجددا إلى أحدى الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأثار "إبرا" الجدل مجددا بشأن إمكانية انتقاله إلى ميلان الإيطالي، حيث أفادت العديد من التقارير أن هناك اتصالات حدثت بين الطرفين، خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق.

وأشارت التقارير إلى وجود خلاف مادي فقط، الأمر الذي يفصل الطرفين عن إتمام التعاقد، وإعلان إبراهيموفيتش لاعبا في صفوف ميلان. وفقا لـ"آس" الإسبانية.

وقال النجم السويدي لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، عن ميلان "ليست مدينتي الثانية، ولكنها هي بيتي الثاني، فأنا أمتلك هناك ذكريات رائعة، ولا يمكن أن تنسى".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان عرض على إبراهيموفيتش ضمه مقابل 2 مليون يورو في موسم ونصف، إلا أن اللاعب يرغب في إتمام التعاقد مقابل 3 مليون يورو، ومازال باب التفاوضات مفتوحا بين الطرفين.