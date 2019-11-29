وعيّن أرسنال بدل إيمري بشكل موقت مساعده ولاعب وسط الفريق السابق السويدي فريدي ليونغبرغ، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ولم يفز فريق شمال لندن في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، في أسوء سلسلة له منذ 1992.

ومنذ وصوله في مايو 2018 بعد إقالته من باريس سان جرمان الفرنسي، قاد المدرب الباسكي البالغ من العمر 48 عاما، أرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.