ووضع جيسي لينغارد قائد يونايتد فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة منخفضة من 20 مترا، قبل أن يقلب أستانا الطاولة بهدفي دميتري شومكو وديشون برنارد بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير أمام بطل الدوري الكازاخستاني، على تشكيلة شابة بلغ معدل أعمارها 21.6 عاما، فأقحم 9 لاعبين من أكاديمية النادي.

واستمر "الشياطين الحمر"، الذي حجز مكانه بالفعل في دور الـ32، في الصدارة بعشر نقاط من 5 مباريات، لكن ألكمار صاحب المركز الثاني الذي يملك 8 نقاط من 4 مباريات، يمكنه انتزاع الصدارة حال فوزه على بارتيزان بلغراد على أرضه في وقت لاحق من الخميس.

ويملك بارتيزان صاحب المركز الثالث 4 نقاط مقابل 3 لأستانا.