وتألق لاعب خط وسط أوروغواي الشاب مع كتيبة زين الدين زيدان هذا الصيف، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق الملكي، بعمر 21 عاما فقط.

وأكدت صحيفة "ماركا" توقيع فالفيردي لعقد جديد مع ريال مدريد، يمتد لعام 2025، بشرط جزائي بقيمة 750 مليون يورو.

وتتجاوز قيمة الشرط الجزائي في عقد فالفيردي تلك الموجودة في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، التي تبلغ 730 مليون يورو.

وسارعت إدارة ريال مدريد بتأمين نجمها الجديد، بتوقيع عقد طويل معه، بعد أدائه القوي خلال الموسم الحالي.

وهذه الصفقة الجديدة التي تبلغ مدتها خمس سنوات ونصف، تجعل نجم الأوروغواي صاحب العقد الأطول في ريال مدريد، بجانب زميله البرازيلي رودريغو.

وجدد كل من البرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس، عقديهما مع "لوس بلانكوس" مؤخرا، بينما يتبقى موسم واحد في عقد الكرواتي لوكا مودريتش.

وشارك فالفيردي في 12 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، سجل خلالها هدفين.