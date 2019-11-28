وقال غريب خلال لقاء تلفزيوني إن صلاح "مصدر فخر وقوة لأي محفل رياضي يتواجد فيه"، معربا عن أمنياته بأن تتواجد ‏الرغبة لدى "مو" لينضم إلى منتخب مصر الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو في العام المقبل.

وشدد غريب على أن اختيار اللاعبين للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو، سيتم من خلاله "هو وجهازه ‏الفني فقط"، مع التأكيد أنه لن يتم اختيار أي لاعب قبل شهر يونيو المقبل.

وقبل أيام توج منتخب مصر للشباب، الذي في طريقه لأن يصبح أولمبيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتأهل بالتبعية إلى الألعاب الصيفية التي تنظم في طوكيو العام المقبل.

وبإمكان المنتخبات الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن في البطولات الأولمبية.

وأشاد غريب بتقديم الفريق المصري أداء مبهرا خلال بطولة كأس أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما وتحقيقه العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات، مشيرا إلى تفاؤله بأن تعاود مصر الحصول على البطولة مرة أخرى في النسخة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.‏

وأضاف أنه لم يكن قلقا حيال المباراة النهائية أمام كوت ديفوار، لأنه اعتاد كلاعب ‏ومدرب أن يفوز منتخب مصر على منتخب "الأفيال".‏