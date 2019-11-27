وبرغم التعادل السلبي، فإن المباراة خرجت قوية ومثيرة، خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد هجوما متبادلا من الجانبين، وعددا كبيرا من الفرص الجيدة التي كانت كفيلة بانتصار أي منهما.

وأخفق مهاجمو الطرفين في اقتناص الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار اللقاء، ولعب الحارسان دورا مهما أيضا في فرض التعادل السلبي، خصوصا العماني فايز الرشيدي الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، إذ تفوق المنتخب البحريني بشكل كبير وكان الأخطر والأقرب إلى الشباك.

وتدخلت العارضة لتمنع انتصار البحرين بعد أن تصدت لتسديدة محمد سعد الرميحي من كرة عرضية من اليسار، وصلته داخل المنطقة وخطفها بيسراه في العارضة (79).

وتألق الرشيدي مجددا ومنع البحرين ومحمد سعد الرميحي من الفوز، فمن كرة عرضية وصلت على رأس الرميحي أنقذها الرشيدي بأطراف اصابعه في الوقت بدل الضائع.