وكان هازارد من أبرز لاعبي ريال مدريد خلال التعادل 2-2 على أرضه مع باريس سان جرمان، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، لكنه خرج مصابا بعد تدخل قوي من منافسه ومواطنه توماس مونييه.

وخرج اللاعب البالغ عمره 28 عاما في الشوط الثاني، بينما قال زين الدين زيدان مدرب الفريق إنه يشعر بالقلق بخصوص الإصابة، واعتقد أن هازارد أصيب بالتواء في الكاحل، مما أثار الشكوك بشأن جاهزيته لمواجهة برشلونة في 18 ديسمبر.

لكن قلت مخاوف ريال مدريد بعدما أعلن الجهاز الطبي للنادي، الأربعاء، أن هازارد يعاني من كدمة في كاحله الأيمن، رغم واقع عدم الإعلان عن فترة الغياب المتوقعة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن اللاعب المنضم "للملكي" مقابل 100 مليون يورو، سيغيب عن مواجهة ألافيس يوم السبت، لكنه سيعود في المباراة التالية أمام إسبانيول في الثامن من ديسمبر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، وسيحل ضيفا على غريمه الشهر المقبل بعد تأجيل المباراة من 26 أكتوبر لأسباب أمنية.