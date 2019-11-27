وسيتواجه كلوب وأنشيلوتي في قمة ليلة الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول ونابولي، الأمر الذي دعا كلوب للحديث عن هدية تلقاها من أنشيلوتي الصيف الماضي.

وقال كلوب إنه حصل على زجاجة من النبيذ الأحمر، من المدرب الإيطالي، مرفقة برسالة تهنئة بمناسبة تحقيق "الريدز" دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك قبل مواجهة الناديين الودية في مدينة أدنبرة الصيف الماضي.

وقال كلوب: "أتذكر جيدا لفتة راقية من كارلو (أنشيلوتي) خلال مواجهتنا في أسكتلندا. لقد اقتنى لي زجاجة جميلة من النبيذ مرفقة برسالة تهنئة مؤثرة لما حققناه الموسم الماضي".

وأضاف المدرب الألماني: "لقد شعرت بالحرج في اللحظة التي أعطاني فيها الهدية، لدرجة أن الكلمات ضاعت مني. سيخبرك الأشخاص الذين يعرفونني جيدًا أن هذا أمر نادر الحدوث".

وقال كلوب إن "لدي اعتراف لأقدمه إلى كارلو (أنشيلوتي) وهو أنني لم أشرب النبيذ حتى الآن. القنينة موضوعة في مكان في المنزل. أنا متأكد من أنني سأشرب القنينة في يوم من الأيام..".

وسيواجه كلوب أنشيلوتي في مباراة مثيرة بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، لتحديد زعيم المجموعة، حيث يتصدر ليفربول بـ9 نقاط، يليه نابولي بـ8.