وأثار رونالدو السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه رباط الشعر، بالرغم من شعره القصير، مما أظهره بشكل غريب.

وبينما تنتشر أربطة الشعر بين لاعبي كرة القدم، إلا أنه يكون مخصصا للرياضيين ذوي الشعر الطويل، فهو يثبت الشعر ويمنع نزوله على الوجه أثناء المباريات.

وأظهر رباط الشعر رونالدو بشكل غريب خلال موقعة الثلاثاء، وكأنه أراد ارتداء الرباط فحسب، ومن دون أي فائدة حقيقية.

وأثارت تقليعة رونالدو الجديدة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت بعد دقائق من ظهوره بهذا الشكل خلال المباراة.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "لماذا يرتدي رونالدو رباط للشعر بشعره القصير؟ لا أستطيع الكف عن الضحك من هذا المنظر الغبي".

ونشر آخرون صورة قديمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتيدا رباط الشعر، عندما كان شعره طويلا قبل عدة مواسم، وعلقوا بأن رونالدو "مهووس" بتقليد النجم الأرجنتيني.

وبالرغم من "التقليعة" الجديدة، لم يظهر رونالدو بالشكل المطلوب أمام أتلتيكو مدريد، وكان دوره محدودا خلال انتصار ناديه بنتيجة 1-0، بفضل هدف للأرجنتيني باولو ديبالا.