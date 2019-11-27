وكان نادي العاصمة الألماني قد أقال مدربه انتي كوفيتش، الذي استلم تدريب الفريق في يوليو الماضي بعد 6 أعوام، قضاها مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام أوغسبورغ صفر-4 في الدوري المحلي، الأحد.

وكان كلينسمان، الفائز لاعبا بكأس أوروبا عام 1996 وبكأس العالم عام 1990، عين مطلع نوفمبر الحالي في المجلس الاستشاري لهرتا برلين.

وبعد اعتزاله اللعب نهائيا، عين مدربا لمنتخب ألمانيا عام 2004، وبقي حتى نهاية مونديال 2006 عندما حل فريقه ثالثا في البطولة التي استضافها على أرضه.

وأشرف بعدها لفترة وجيزة على تدريب بايرن ميونيخ من 2008 إلى 2009، قبل أن يتولى تدريب منتخب الولايات المتحدة من 2011 الى 2016 وبلغ معه دور الـ16 من مونديال البرازيل عام 2014.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لهرتا برلين باشراف كلينسمان على الملعب الأولمبي في برلين ضد بوروسيا دورتموند السبت المقبل في الدوري الألماني.