وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ومواطنه نجم سان جرمان كيليان مبابي، يظهر فيها الأول وكأنه يحاول إيقاف المهاجم الفرنسي بطريقة عنيفة.

وبالعودة لفيديو اللقطة، يظهر زيدان قريبا من خط التماس، وهو يحاول إمساك كرة عالية كانت في طريقها لخارج الملعب، بينما يقفز مبابي للحاق بالكرة، ليمسك زيدان بمبابي بطريقة غريبة، وكأنه يمنعه من الوصول للكرة.

وظهر زيدان وهو يمد يده للاعتذار من مبابي، بعد اللقطة، قبل أن يعود مبابي لأرضية الملعب بعد تحية المدرب الفرنسي المخضرم.

وشهد لقاء "الملكي" مع باريس سان جرمان إثارة كبيرة، وانتهى بنتيجة 2-2، بعد تقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين، قبل أن يعود النادي الباريسي ويسجل هدفين في غضون 3 دقائق.

وأصبحت لقطة زيدان ومبابي مادة دسمة لسخرية المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت معظم التعليقات، لتصف زيدان بأنه يحاول خطف النجم الفرنسي وإحضاره قسرا للعب في ريال مدريد.

وجاءت محاولة "خطف" زيدان لمبابي بعد يوم من تصريحاته بشأن اللاعب، التي اعترف فيها بإعجابه الكبير بنجم باريس سان جرمان.

وقال زيدان الاثنين: "أنا في حالة حب مع اللاعب (مبابي)، خاصة بشخصيته. تعرفت عليه أول مرة عندما قدم لخوض التجارب في ريال مدريد قبل أعوام".