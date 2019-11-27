وسيتم الإعلان عن الجائزة المرموقة، الاثنين، ويعتقد خبراء الكرة أنها لن تخرج عن ميسي أو فان دايك أو البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ورغم أن دي يونغ وفان دايك زميلان في منتخب هولندا، فإن الأول يرى أن مواطنه ليس جديرا بالفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المختصة بشؤون كرة القدم.

وقال دي يونغ في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء: "بالنسبة لي، قلت أكثر من مرة إن ميسي أفضل لاعب في العالم، لذلك يجب أن يفوز بالكرة الذهبية".

وتابع اللاعب المنتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام الهولندي إلى "كامب نو": "فان دايك قدم موسما رائعا. هو مدافع عظيم وواحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن ميسي يتفوق وهو الأفضل بمراحل".

وكانت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" كشفت الثلاثاء، أن ميسي سيفوز بالجائزة، مدللة على ذلك بزيارة فريق من مجلة "فرانس فوتبول" إلى مدينة برشلونة من أجل جلسة تصوير للنجم الأرجنتيني.

ويمتلك ميسي 5 كرات ذهبية بالتساوي مع رونالدو، ويأمل في الحصول على السادسة لفض الاشتباك في المنافسة الأبرز بتاريخ كرة القدم، علما أن قائد برشلونة فاز قبل أسابيع بلقب أفضل لاعب في العالم الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).