وحافظ نادي شنغهاي الصيني على الصدارة برصيد 122 نقطة، فيما قفز الهلال السعودي إلى المركز الثاني برصيد 114.69 نقطة بعد تغلبه على أوراوا ريد دياموندز الياباني ذهابا وإيابا في نهائي دوري أبطال آسيا، وتتويجه بلقب البطولة، الأحد، في طوكيو .

وتعتمد معايير التصنيف على جمع نتائج الفوز والتعادل لمباريات الأندية المشاركة بالبطولة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث يضاف عام سنويا على التصنيف مع حذف آخر عام.

واعتمد التصنيف الأخير على نتائج لقاءات الأندية لأعوام 2016 و2017 و2018 و2019.

وحل نادي الدحيل القطري ثالثا برصيد 108.53 نقطة، ثم أوراوا ريد دايموند رابعا برصيد 101.66 نقطة، فيما حل نادي شونبوك هيونداي الكوري خامسا برصيد 100.20 نقطة، وجاء نادي كاشيما الياباني سادسا برصيد 99.66 نقطة، وحل نادي غوانجتشو إيفرغراند سابعا برصيد 97 نقطة، فيما حل نادي الأهلي السعودي ثامنا برصيد 91.69 نقطة.