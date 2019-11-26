وأشار مرتضى منصور إلى أن مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة، معتبرا أن أسباب الرفض "ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية أخرى".

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي، الثلاثاء: "لن نلعب مباراة السوبر الإفريقي في قطر وهذا قرار نهائي"، مبررا القرار بالأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة.

وأوضح منصور أنه "ليس لديه أي مانع بأن تحتضن تونس المباراة"، التي كان الاتحاد القاري حدد موعدها في 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وتساءل منصور: "الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، لماذا نلعب في قطر؟ لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا؟"، متحدثا عن "مؤامرة" على مصر والزمالك.

وأضاف: "سمعت أن نادي الترجي أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي، ومن هنا اسأل أليس من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة؟ وهذا سوف يقابله اللاعبون بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، وهذا ما يريده القطريون".

ولفت إلى أن "الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية".