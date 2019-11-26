وخلال المران، نجح مدافع الفريق ليوناردو بونوتشي في تمرير الكرة من بين قدمي رونالدو من مسافة قصيرة، وهي مراوغة تعتبر "محرجة" في عالم كرة القدم.

وبينما حاول اللاعب البرتغالي إظهار "بروده" تجاه المراوغة وعدم تأثره بها، فإن ديبالا لم يستطع تمالك نفسه، ورفع يديه تصفيقا، "شماتة" في رونالدو على ما يبدو.

ويعمل المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري على تجهيز رونالدو للمشاركة في لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ساري إن حالة رونالدو "تحسنت"، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وعانى رونالدو (34 عاما) آلام الركبة عدة أسابيع، رغم أن يوفنتوس وقائد البرتغال يؤكدان أن المشكلة "ليست خطيرة".

وغاب رونالدو عن الفوز 3-1 على أتلانتا في الدوري الإيطالي، السبت.

وتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الرابعة لأدوار خروج المغلوب بالفعل في دوري الأبطال قبل مباراتين من ختام مرحلة المجموعات، وإذا فاز على أتلتيكو سيضمن الصدارة.