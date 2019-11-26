وأوردت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" واسعة الانتشار، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سيحمل الجائزة الرفيعة هذا العام، خلال الحفل المقرر للإعلان عنها، الاثنين المقبل، في باريس.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن زيارة أجراها طاقم من مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح الجائزة إلى مدينة برشلونة لتصوير "البرغوث"، في إشارة إلى أن النجم الأرجنتيني تفوق على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالد والهولندي فرجيل فان دايك، في سابق الكرة الذهبية.

ومما يعزز ما ذكرته "موندو ديبورتيفو" بنيل ميسي الكرة الذهبية، تتويج قائد الفريق الكتالوني بلقب أفضل لاعب في العالم الذي يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أسابيع.

وقدم ميسي موسما لافتا مع برشلونة، وحصد جائزة هداف الدوريات الأوروبية "الحذاء الذهبي" ولقب هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا، فضلا عن دوره في صناعة الكثير من الأهداف والتسجيل من الركلات الثابتة.

لكن ميسي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما أثر سلبيا على مسيرة الأرقام التي يحققها.

وقبل نحو شهر، أعلنت "فرانس فوتبول" أسماء 30 لاعبا مرشحا للكرة الذهبية، لكن الأوفر حظا لنيل اللقب واحد من الثلاثي ميسي ورونالدو وفان دايك.