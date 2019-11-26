مؤخرا لفت الأنظار حارس مرمى مكسيكي سجل هدفا بطريقة مميزة، يمكن وصفه بهدف "من الحافة إلى الحافة"، إذ سدد الكرة من على بعد أمتار من منطقة جزائه.

ونجح حارس مرمى نادي تشيفاس المكسيكي، أنطونيو رودريغيز، بالتسجيل من حافة منطقة جزائه، في وقت متأخر من مباراة فريقه أمام فيراكروز في الدوري المكسيكي.

ومع الضغط الكبير لفيراكروز، وإرسال حارس مرماهم ليساهم في الهجوم وتعديل النتيجة، التي كانت تشير لتأخر فيراكروز بنتيجة 1-2، استغل رودريغيز هذا الوضع وسجل الهدف "الخاطف".

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو آخر لحارس مرمى "لم يثق" بزملائه، فقرر التقدم بالكرة ومرواغة مدافعي الخصم، ثم تسديد الكرة في سقف المرمى.

ولم تتضح البطولة التي سجل فيها حارس المرمى، الذي أبهر بمهارته العالية هذا الهدف الرائع، التي قد تشير إلى أنه كان مهاجما قبل أن يتحول لحارس مرمى.

ويذكر أن الحارس البرازيلي روجيريو سيني اشتهر بتسجيله للأهداف بشكل "غريب"، من ركلات الجزاء والضربات الحرة، مع ناديه ساو باولو، حتى وصل عدد الأهداف المسجلة بمسيرته إلى 65 هدفا.