في المباراة الأولى المؤجلة من المرحلة الخامسة، فرض وليد سليمان نفسه نجما للأهلي بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى الجونة (10 و42 و49)، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الرابع (88).

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطة عن بيراميدز الثاني مع 11 نقطة من خمس مباريات، ونقطتين عن الزمالك الثالث الذي تلقى في افتتاح المرحلة السادسة بهزيمته الأولى من أصل خمس مباريات له حتى الآن.

وتسيد الأهلي الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل بعد عشر دقائق من صافرة البداية عبر سليمان من تسديدة قوية مرت من تحت الحارس محمود الغرباوي.

وتحرك لاعبو الأهلي في أرجاء الملعب، ما أربك الفريق المضيف وتوالت الفرص الخطرة على مرمى الغرباوي، فاهدر المهاجم النيجيري جونيور أغابي وحسين الشحات ومحمد هاني، قبل أن يضيف سليمان الهدف الثاني له ولفريقه مستغلا كرة عرضية للشحات تابعها على يمين الغرباوي (42).

وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم مع بداية الشوط الثاني، فسجلوا هدفا خاطفا عن طريق سليمان الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف، بعد عرضية من عمرو السولية تخطت حارس الجونة وحولها رأسية في المرمى الخالي (49).

وبعد الهدف الثالث هدأ إيقاع المباراة، ونشط لاعبو الجونة في محاولة لإحراز هدف حفظ ماء الوجه، فتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي لرأسية محمد ناجي "جدو" وتسديدة للبديل إسلام محارب، إلا أن الشحات استغل إحدى هجمات الفريق الضيف ليختتم المهرجان التهديفي بعد كرة عرضية من البديل وليد أزارو وتسديدة على يسار الغرباوي (88).

وفي المباراة الثانية، مني الزمالك بخسارته الأولى على يد إنبي 1-2 بهدف في الوقت القاتل على ملعب السلام في افتتاح المرحلة السادسة.

وتقدم إنبي منذ الدقيقة الأولى عبر محمد بسيوني، قبل أن يعادل الزمالك عبر محمود علاء (42 من ركلة جزاء).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حين خطف محمد شريف هدف الفوز القاتل لإنبي الذي جمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط، في حين تقدم هو إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه الفوز الأول له هذا الموسم.