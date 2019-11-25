وتعرض الأرجنتيني سيرخيو أغويرو للإصابة، خلال مباراة فريقه السبت ضد ضيفه تشلسي.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا: "سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة".

وعلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس على إصابة أغويرو قائلا: "لست سعيدا بإصابة سيرخيو. أنا لا أحب تعرض أصدقائي للإصابة، لكنني أعمل كل يوم بجد وأنا مستعد"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويملك مانشستر سيتي فرصة حجز بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار أو إذا فشل دينامو زغرب الكرواتي بالفوز على أتالانتا الإيطالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وتعليقا على المباراة القادمة، قال غوارديولا: "الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. غدا لدينا فرصة".

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام شاختار ودينامو زغرب، فيما يملك أتالانتا نقطة واحدة.