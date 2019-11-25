ولم يحضر الملياردير الروسي أي مباراة لفريقه على أرضه منذ ربيع عام 2018، بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية إثر مواجهته لمشاكل في تجديد تصريح الإقامة في المملكة المتحدة.

وتم تعليق خطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 60 ألف مقعد في الوقت نفسه تقريبا، لكن باك قال إن أبراموفيتش لا ينوي التخلي عن النادي.

وأضاف باك لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية: "على حد علمي، لا على الإطلاق. على العكس من ذلك، لم أسمع أبدا كلمة من السيد أبراموفيتش، دعنا نجهز هذا للبيع، أو أي شيء من هذا القبيل".

وأشار باك إلى أنه "بسبب الوضع السياسي، هناك أشخاص يعتقدون أنهم قد يستطيعون شراء تشلسي بسعر زهيد. نحن نحصل على استفسارات، لكن في الحقيقة ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء الناس"، وفق ما نقلت "فرانس برس".