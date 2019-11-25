وقال زيدان: "في الوقت الحالي، هو لاعب في صفوف باريس سان جرمان. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل لكنه دائما ما ردد بأن حلمه هو اللعب لريال مدريد".

ولم يتردد المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية، البرازيلي ليوناردو، في الرد على زيدان بقوله: "بصراحة، الأمر مزعج، مزعج جدا، إنها ليست المرة الأولى".

وتابع قائلا: "أعتقد بأنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مبابي فهو لاعب يتبقى له عامان ونصف من عقد يربطه بنا. الحديث عن رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب أن نتوقف عن هذا الأمر. ليس الوقت المناسب للتعرض له من الناحية الذهنية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ولم يعجب كلام ليوناردو زيدان الذي أصر على أن كل ما قام به هو نقل ما قاله اللاعب وصرّح قائلا: "اللاعب (مبابي) قال بنفسه أن حلمه اللعب في أحد الأيام بقميص ريال مدريد. هذا ما قلته ببساطة. قلته وسأردده كل يوم".

واذا كان مبابي غاب عن لقاء الذهاب في سبتمبر الماضي الذي انتهى بفوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة، بداعي الإصابة، فإنه سيكون جاهزا لخوض مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء، وبطبيعة الحال يأمل بالتألق في مواجهة الفريق الملكي.

كذلك يعتبر مبابي زيدان قدوة له، ويقول في هذا الصدد: "لقد كان مثالي الأعلى طوال طفولتي، وكنت أريد دائما تقليده في أشياء كثيرة"، وكذلك كان معجبا بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الذي دافع عن ألوان النادي الملكي من 2009 الى 2018 قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي والذي كان صوره تملأ جدران غرفة مبابي.

وكان ريال مدريد قريبا من التعاقد مع مبابي عام 2017 لدى رحيل الأخير عن موناكو، لكنه قرر الانتقال لصفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 180 مليون يورو، ووقع عقدا لخمسة سنوات معتبرا بأنه لا يزال شابا للانتقال إلى الخارج من دون اللعب في باريس حيث نشأ.

ووضع باريس سان جرمان سعرا ضخما للتخلي عن مبابي بحسب ما أشارت إليه تقارير في الصحف الإسبانية وهو 400 مليون يورو، بيد أن سان جرمان يدرك تماما بأنه لا يوجد أي ناد يستطيع تسديد هذا المبلغ الذي يعتبر تقريبا ضعف ما دفعه سان جرمان للتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وأنفق ريال مدريد 300 ملين يورو للحصول على خدمات صانع الألعاب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلان مندي، والصربي لوكا يوفنتيش.