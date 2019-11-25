وقاد مورينيو، الذي حل مكان المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام يونايتد، السبت، في أول مباراة له مع الفريق.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كين قوله: "هذا المدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها. سجله معروف للجميع. حقق نجاحات كبيرة. أرغب في الفوز ببطولات، وأتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام، وأعتقد أنه سيكون عاما رائعا للفريق".

وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقبا كبيرا، لكن هذا السجل سيواجه اختبارا في توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.

وبعد انتصاره على وست هام تقدم توتنهام للمركز العاشر، وأشار كين إلى أن وصول مورينيو سيمنح الفريق بداية جديدة، مضيفا "عندما يدربك شخص في مكانته وسمعته ترتفع ثقة الفريق بنفسه وقدراته".

وتابع قائلا: "ستكون بداية جديدة للجميع الآن لإظهار قدراتنا للمدرب، وأتمنى أن يستغل اللاعبون الفرصة"، وفق ما نقلت "رويترز".