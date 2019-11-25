وحقق فلامنغو، ومقره ريو دي جانيرو، اللقب المحلي للمرة السادسة في تاريخه، ليكلل بداية أسبوع تاريخية.

وبهذه النتيجة أصبح الفارق مع فلامنغو 13 نقطة ولم يعد بالإمكان الوصول إليه مع تبقي 4 مباريات لبالميراس في الدوري.

وجاء الانتصار بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل غابرييل باربوسا هدفين في الدقائق الأخيرة ليهزم ريفر بليت 2-1 في نهائي كأس ليبرتادوريس في بيرو.

وهذا أول مرة يحقق فيها فريق برازيلي ثنائية الدوري وكأس ليبرتادوريس في نفس العام منذ إنجاز سانتوس فريق بيليه عام 1963.