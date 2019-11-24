ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب "الزعيم"، أن توّج باللقب منذ تغيير المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003، لكنه توج بطلا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ 2011، قبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها على البطولة.

وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014، عندما خسر أمام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا صفر-صفر ذهابا، وخسر الهلال إيابا صفر-1).

ثم سقط أمام أوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي عام 2017 عندما تعادل معه في الرياض 1-1 وخسر إيابا صفر-1.

أما اليوم، فقد أحرز الهلال اللقب بجدارة، بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني، وانتصر 2-صفر، خارج أرضه في ملعب سايتاما.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 74، وأضاف الهداف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين، بعدما انتصر ذهابا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ونجح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامين عندما تلقى بطاقة حمراء في لقاء انتهى بفوز أوراوا 1-صفر.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، ثلاث مرات بعدما توج أيضا في 2007.