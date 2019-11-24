وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 74 وأضاف الهداف بافتيمبي جوميس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين، بعدما انتصر ذهابا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، وفق ما ذكرت رويترز.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في2017 كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ونجح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامين عندما تلقى بطاقة حمراء في لقاء انتهى بفوز أوراوا 1-صفر.