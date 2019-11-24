وقبل انطلاقة المباراة تعتاد الإذاعة الداخلية للملعب على ترديد أسماء اللاعبين المشاركين في قائمة اللقاء، وفور أن سمعت جماهير ريال مدريد اسم ورقم جناح ريال مدريد غاريث بيل هتفت ضده بقوة بدلا من توجيه تحية له كما هو الحال مع جميع اللاعبين.

وأثار بيل عاصفة من الجدل مؤخرا إثر التقاط صورة له رفقة عدد من زملائه بمنتخب ويلز بعد إحدى مباريات الفريق، التي أقيمت في فترة التوقف الدولي الماضية والتي تشير إلى أن ريال مدريد يأتي كثالث اهتمامات اللاعب، مما جعل الجمهور الحاضر بـ "البيرنابيو" ينفجر فور سماع اسم ورقم اللاعب.

وبعد انتهاء المباراة، أدلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بتعليقات بشأن هجوم الجمهور على بيل قائلا: "نحن نحتاج جمهورنا وبيل أيضا يحتاجه كما هو الحال بالنسبة لبقية الفريق".

وفيما يتعلق باحتمالية مشاركة بيل كأساسي في لقاء باريس سان جرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، فأنهى تصريحاته قائلا: "سنرى".

وعن أداء لوكا مودريتش، فأردف: "نعلم مودريتش، دائما ما سيكون مهما وأثبت هذا، أنا سعيد لأجله، كانت كرة جيدة للغاية الذي جاء منها هدفه، أنا سعيد بهدفه وبمشاركته، كما أنني سعيد لأجل الجميع".