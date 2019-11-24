وعن علاقته بمدربه إرنستو فالفيردي والانتقادات التي يتعرض لها حاليا بسبب اهتماماته البعيدة عن عالم كرة القدم، قال بيكيه عقب اللقاء: "علاقتي مع فالفيردي رائعة. نتحدث عن هذا الأمور كل أسبوع أو أسبوعين وكل شيء على ما يرام مع النادي".

وعن رحلاته إلى مدريد، أوضح "إذا كنت في مدريد، فأنا أتناول الغذاء هنا، وأتناول العشاء هناك، هذا جزء من العمل، ولكنني أقوم به على أكمل وجه، آتي إلى هنا وألعب كرة القدم، وفيما بعد أهتم بشؤوني الأخرى".

وتابع: "مدة الرحلات 40 دقيقة فقط، الأمر أشبه كما لو كنت تسافر إلى تاراغونا وتعود مرة أخرى بالسيارة، أهذا يسبب الإرهاق؟ أعتقد لا. أحاول القيام بكل شيء بأبسط طريقة ممكنة، ولكن هناك عدد من وسائل الإعلام تعمل على انتقادك".

وأضاف "هذا ما نحن عليه والجمهور يصدر رأيه كما يريد وأنا أحترم هذا. وما أرغب به هو أن يحترمني أيضا، قد يرى البعض بأن ما أقوم به ليس الأفضل، ولكن أنا على دراية بما يؤثر ولا يؤثر علي".

وأردف "أدرك أنه إذا خسر برشلونة فسينتقدني الجمهور بشدة، ولكنني وصلت لنقطة من الخبرة في عدم تصعيب الأمور بحياتي، وإذا كانت هناك ضجة كبيرة فأحاول تقديم أفضل ما لدي".