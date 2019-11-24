وتحدث غريب، بشأن إمكانية ضم صلاح في تصريحات تليفزيونية، قائلا: "عندما تذكر اسم صلاح فهو نجم عالمي ومن ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، واسم كبير ويمنح دعاية لمصر وللمنتخب ووجوده يعني قوة كبيرة".

وأضاف "صلاح فخر مصر والعرب ويشرفنا وجوده، لكن الأهم رغبة صلاح في التواجد. لابد أن يصرح محمد صلاح برغبته في التواجد أولا، وهذا الموضوع موعده في يوليو وليس الآن".

وواصل "من حقي امتلاك 22 لاعبا في البطولة ونحتاج تمثيلا مشرفا".

يذكر أنه يحق لكل فريق مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق سن الـ23، في حين أن منافسات كرة القدم للرجال تنطلق في 23 يوليو 2020.

وردا على تصريحات كلوب بشأن انزعاجه من تقارير انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي، قال غريب: "كلوب تحدث عن صلاح قبل أن أطلب ذلك، ولكن علاقتي مع كلوب جيدة".

وأوضح "في 2008 اجتمعت به عندما كان مدربا لماينز من أجل ضم محمد زيدان لمنتخب مصر مبكرا ودعاني لحضور تدريبات الفريق".

وأتم مدرب منتخب مصر "نيمار كان مع البرازيل في 2016 من أجل ميدالية، ومن الطبيعي أن يفكر كل فريق في تقوية صفوفه".

من جانبه، لم يبد المدير الفني لفريق ليفربول رفضه لمشاركة صلاح مع المنتخب الأوليمبي، لكنه لا يحبذ انضمامه وذلك لأهمية وجوده أثناء الاستعداد لموسم 2020-2021.