وواجه الهلال منافسه المريخ على ملعب الخرطوم، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وبعد حلول الدقيقة 85 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال، عبداللطيف بوي، لتقوم الجماهير المناصرة للفريق بالانفجار غضبا على قرار الحكم خاصة في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وأتبعتها الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب، لتتوقف على إثرها المباراة، وحاول مساعد مدرب الهلال، هيثم مصطفى، تهدئة الجماهير واستكمال اللقاء، لكنه فشل في ذلك.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير لملعب المباراة، حيث ظل يركض في أرضية الملعب قبل أن يتدخل رجال الأمن لإيقافه، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لاستكمال اللعب.

وخارج ملعب المباراة أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الغاضبة خارج الملعب، فيما أفادت بعض ردود الفعل عبر حسابات الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن الأمور تقترب من الهدوء.