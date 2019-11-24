وافتتح الكولومبي رافايل سانتوس بوري التسجيل لريفر بلايت (14)، لكن غابريال باربوسا عادل ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وهذه المرة الثانية يحرز فلامنغو، صاحب الشعبية الجارفة في البرازيل، اللقب بعد 1981 عندما كان يضم في صفوفه صانع الألعاب الشهير زيكو، فيما فشل ريفر بلايت بإحراز لقبه الخامس في المسابقة بعد أعوام 1986 و1996 و2015 و2018.

وأقيمت المباراة في ليما من دون مشكلات تذكر، بعد نقلها من العاصمة التشيلية سانتياغو التي تشهد احتجاجات شعبية.

وجرت العادة منذ انطلاق البطولة القارية أن تقام بنظام الذهاب والإياب، لكن الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" قرر إقامتها بمباراة واحدة على ملعب محايد.

وهو العام الثاني تواليا يضطر فيه اتحاد أميركا الجنوبية إلى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، بعد نقل مباراة الإياب في الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تعرض حافلة بوكا للاعتداء من مشجعي ريفر بلايت مع اقترابها من ملعب الأخير حيث كانت المباراة مقررة بداية.