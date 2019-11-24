وكان الرجاء متأخرا بنتيجة 4-1 حتى الدقيقة 73، قبل أن ينتفض ويسجل 3 أهداف متتالية ليطيح بالوداد من البطولة العربية ويتأهل لربع النهائي.

وسجل للوداد محمد نهيري من ركلة جزاء وأيمن الحسوني وأيوب الكعبي وبديع أووك في الدقائق 12 و56 و58 و73.

واعتمد الوداد على المرتدات الهجومية، التي لم تشكل أي خطورة على دفاع الفريق الأخضر وحارسه أنس الزنيتي، وسيطر الرجاء على الكرة، دون أن يجد الحلول للتسجيل، الشيء الذي دفع لاعبيه للتسديد من بعيد.

وأدخل زوران مانولوفيتش مدرب الوداد، المهاجم أيمن الحسوني بدلا من إسماعيل الحداد مع بداية الشوط لثاني، الذي بدأه الرجاء ضاغطا، الشيء الذي أربك دفاع الوداد، إلى تمكن من اصطياد ركلة جزاء سجلها محسن متولي في الدقيقة 50.

وأضاع الكعبي كرة في الدقيقة 52، غير أن البديل أيمن الحسوني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للرجاء من رأسية في الدقيقة 57، دقيقة بعد هذا الهدف، استفاد الكعبي من خطأ من الورفلي، وانفرد بالحارس الزنيتي وسجل الهدف الثالث.

واستغل الوداد اندفاع الرجاء، حيث تمكن بديع أووك تسجيل الهدف الرابع، من تسديدة قوية في الدقيقة 73، دقيقة بعد هذا الهدف سجل أحداد الهدف الثاني للرجاء.

وأعاد هذا الهدف الأمل للاعبي الرجاء، الذين اندفعوا بكل قواهم، من أجل تقليص النتيجة، وهو ما كان عندما سجل متولي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وأضاع الكعبي كرة تأمين الفوز في الوقت بدل الضائع، عندما انتزع الكرة من الحارس الزنيتي، وسدد في المرمى الفارغة، غير أن أحد المدافعين أبعد الكرة، قبل أن يسجل مالونغو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من رأسية، وهو الهدف الذي كان عنوانا لتأهل الرجاء.