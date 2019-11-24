وسجل دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (27 و90+5) وعبد الباسط هندي (45+5) أهداف الأهلي، محمد قاسم (90+3) هدف الفيصلي.

ورفع نادي أهلي جدة رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال، الذي تأجلت مباراته مع العدالة إلى العاشر من ديسمبر المقبل بسبب خوضه إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، الأحد، والنصر الذي يحل ضيفا على الوحدة، الأحد، في ختام المرحلة، بينما تراجع الفيصلي إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وكاد الفيصلي يفتتح التسجيل مبكراً لولا براعة محمد العويس، الذي تصدى لكرة احمد أشرف القوية وحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية (4).

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض حارس مرماه الدولي العويس لإصابة قوية في رأسه في الدقيقة 18 إثر اصطدامه بمهاجم الفيصلي ويليام في محاولة لإبعاد كرة من ركلة ركنية، فنقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى تاركا مكانه لياسر المسيليم.

ونجح الأهلي في التقدم عندما سدد السوري عمر السومة كرة قوية فشل الحارس مصطفى ملائكة في إبعادها فتهيأت أمام تفاريس، الذي تابعها داخل المرمى (27).

وعزز المدافع عبد الباسط هندي تقدم الأهلي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ملائكة فتابعها بقوة داخل المرمى (45+5).

وتابع الأهلي أفضليته في الشوط الثاني، وسدد حسين المقهوي كرة بجوار القائم (57)، وأنقد ملائكة مرماه عندما تصدى لكرة السومة (72) وانفرد السومة وسدد كرة قوية تصدى لها ملائكة ببراعة (90).

وقلص الفيصلي الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر محمد قاسم (90+3)، لكن تفاريس رد بعد دقيقتين مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وفي مباراة ثانية، مني ضمك بخسارة جديدة هي السادسة تواليا والثامنة منذ بداية الموسم، عندما سقط أمام ضيفه التعاون 1-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل البرازيلي ساندرو مانويل (45 و90+6 من ركلتي جزاء) هدفي التعاون، ومواطنه جورجي فيليبي (49) هدف ضمك.

وقفز التعاون للمركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما بقي ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.