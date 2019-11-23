وتقدم الضيوف أولا عن طريق هجمة مرتدة أنهاها الفرنسي نغولو كانتي في شباك إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، في الدقيقة 21.

إلا أن الرد جاء سريعا من أصحاب الملعب، بهدفين من تسديدتين في 8 دقائق للبلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز، في الدقيقتين 29 و37.

وكافح الفريقان خلال الشوط الثاني، مانشستر سيتي من أجل تأمين الفوز وتشلسي بغية تحقيق عودة مضادة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها.

وفي الثواني الأخيرة، ألغت تقنية حكم الفيديو (الفار) هدفا سجله رحيم سترلينغ، وحرم حامل اللقب من هدف تأكيد الفوز.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث، محافظا على فارق الـ9 نقاط مع ليفربول المتصدر، والنقطة الواحدة مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.