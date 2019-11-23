وعاد دياز إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، واستبشرت الجماهير خيرا بأن يكون خليفة لكريستيانو رونالدو الذي رحل في الوقت ذاته إلى يوفنتوس الإيطالي.

لكن جاءت الرياح بما لم تشته السفن، والعكس تماما هو ما حدث، حيث شارك في 19 مباراة خلال جميع بطولات الموسم الماضي محرزا 4 أهداف.

أما خلال الموسم الجاري، فقد اختفى المهاجم صاحب الـ25 عاما بشكل تام عن الفريق بعد أن خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ولم يظهر في قائمة الفريق سوى في مباراة واحدة لم يشارك بها.

وقال دافيد أراندا وكيل دياز إنه يتوقع انتقال مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق إلى فريق آخر لم يسمه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف أراندا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية: "ماريانو سيخرج لإعارة لمدة موسمين لكننا لم نقرر الوجهة بعد"، نافيا تقارير صحفية تحدثت عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى روما الإيطالي.

ويبقى راتب دياز عقبة أمام قبوله بأي عرض إعارة، حيث يتحصل على 4 ملايين يورو سنويا في "سانتياغو بيرنابيو"، ويبدو أنه لن يقبل بأي مبلغ أقل من ذلك.