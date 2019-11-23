وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، أشار كلوب إلى أن تأهل مصر للأولمبياد يمثل "مشكلة" له، لأنه قد يعني مشاركة صلاح في الدورة التي يتعارض توقيتها مع انطلاقة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "لقد اكتشفت توا أن المنتخب المصري تأهل للأولمبياد، مما سيشكل مشكلة لنا بالمستقبل. يجب علي التحدث مع مو (صلاح)".

ونجح المنتخب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو قبل أيام، بانتصاره على جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما، مما يعني احتمالية مشاركة صلاح من بين اللاعبين الثلاثة المسموح لهم بالمشاركة فوق سن 23 عامافي الأولمبياد.

وجاءت تصريحات كلوب لتشير إلى أنه سيكون من أبرز المعارضين لفكرة مشاركة صلاح في الأولمبياد، مما قد يضعه في مواجهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق لصلاح أن شارك مع المنتخب المصري في أولمبياد 2012 في لندن، حيث تأهل المنتخب المصري لربع نهائي البطولة، قبل الإقصاء بمواجهة اليابان.

ومن ناحية أخرى، أشار كلوب إلى أن نجمه المصري يعاني من الألم، بسبب إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي الشهر الماضي، ولكنه لن يحتاج لعملية جراحية.

وقال المدرب الألماني إن ليفربول سيعاين إصابة صلاح يوما بعد يوم، وقد يتم إشراكه في المباريات تدريجيا وبحذر.