موقع صحيفة "آس" الشهيرة اعتبر أن الفريقين يعانيان على صعيد القيادة الفنية، في وقت يقود النادي الملكي زين الدين زيدان، بينما يقود البلوغرانا إرنستو فالفيردي.

ومع اقتراب عطلة منتصف الموسم، فإن الأمور لا تبدو على ما يرام داخل ريال مدريد وبرشلونة، وتقول "آس" إنه في حال استمرار تذبذب النتائج، فسيكون رحيل المدربين هو الأقرب خلال الفترة المقبلة.

إلى هنا والأمر عادي وحدث مرارا، لكن المفاجأة تكمن هذه المرة في أن هدف الفريقين ربما يكون واحدا لتعويض رحيل زيدان وفالفيردي.

فقبل أيام، فجرت إدارة توتنهام الإنجليزي مفاجأة مدوية، بعدما أعلنت إقالة مدربها الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه، بعد تراجعت نتائج الفريق الذي احتل وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتقهقره إلى المركز الـ 14 في جدول "البريميرليغ".

وحسبما نقل الموقع الإسباني عن صحيفة" لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الفترة المقبلة ستشهد صراعًا شرسًا بين ريال مدريد وبرشلونة، من أجل الحصول على خدمات بوتشيتينو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أيضًا أن برشلونة يريد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني إلا أن تحقيق ذلك لن يكون سهلًا، خاصة أن هناك رغبة كبيرة من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد لأن يكون المدرب الشاب مديرا فنيًا للنادي الملكي في الفترة المقبلة.

الطريف أن الصراع على بوتشيتينو لا يقتصر على العملاقين الإسبانيين على ما يبدو، إذ كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ الألماني يسعى أيضا وراء الأرجنتيني لقيادة الفريق خلفا للمدرب الكرواتى نيكو كوفاتش.