خلال مباراة ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم جمعت بين نادي كوبنهاغن الدنماركي ومالمو السويدي، أقدم مشجع على رفع لافتة "تجسد حرق شخصية السنافر" الكرتونية الشهيرة، بينما قام مشجعون آخرون بإطلاق ألعاب نارية.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لكن الحوادث التي وقعت خلال المباراة، التي جرت في السويد في أكتوبر الماضي، دفعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى فرض غرامة على نادي كوبنهاغن بقيمة 77 ألف دولار.

وفي بيان، قال "يويفا" إن لجنة التأديب التابعة لها فصلت في تهم تتعلق "بلافتة غير مشروعة" وألعاب نارية خلال المباراة بين الفريقين.

كذلك قرر اليويفا وضع فريق مالمو تحت المراقبة لمدة عام وتم تحذيره من لعب مباراة واحدة من دون جمهور إذا تكررت المخالفات، بحسب الأسوشيتد برس.

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي للكرة غرامة على مالمو بقيمة 73 ألف دولار، بتهم منها إلقاء المشجعين أشياء على أرض الملعب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في الدنمارك يوم 12 ديسمبر المقبل، وستكون المباراة النهائية ضمن جولة ثلاثية للتأهل عن المجموعة، التي تضم أيضا فريق دينامو كييف الإوكراني.

الجدير بالذكر أن المسافة بين مدينتي مالمو السويدية وكوبنهاغن الدنماركية لا تزيد على 40 كيلومترا، وهما متصلتان بجسر فوق المضيق المعروف باسم "مضيق أوريسوند".