ومنحت ثنائية ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا في الشوط الأول التقدم لأصحاب الأرض ولم يظهر ليل أي جدية للعودة في النتيجة.

ولم يشارك نيمار مع حامل اللقب منذ الخامس من أكتوبر الماضي عقب تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية ليساعد فريقه على تحقيق انتصار سهل في ملعب بارك دي برينس.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 33 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي سيتوجه للقاء تولوز صاحب المركز قبل الأخير غدا الأحد بينما ظل ليل في المركز السابع برصيد 19 نقطة.