ونشر الكاميروني موكوكو على حسابه في "إنستغرام" رسالة شكر لميسي، الذي أرسل للاعب الشاب لوحة تحمل صورا عديدة للأسطورة الأرجنتينية، وفقا لموقع "سبورت بايبل".

ونشر موكوكو صورة له مع هدية ميسي التي تضمنت لوحة بصور مختلفة لميسي نفسه، تم جمعها بطريقة بدائية نوعا ما.

وبالإضافة للوحة الغريبة، أهدى ميسي موكوكو حذاء رياضيا من إنتاج شركة "نايكي"، وهو ما زاد الأمر غرابة، ذلك لأن ميسي يربطه عقد طويل الأمد مع "أديداس" المنافس الرئيسي لـ"نايكي".

وكتب اللاعب صغير السن: "يا إلهي. حصلت على هذه الهدية من مثلي الأعلى. شكرا جزيلا ليونيل ميسي، شكرا لكل التهاني بمناسبة عيد ميلادي".

ولفت المراهق الكاميروني الأنظار عندما شارك مع فريق دورتموند تحت 17 عاما، وهو بعمر 12 عاما فقط، بسبب إمكانياته الفنية العالية.

أما هذا الموسم، فبلغ معدل موكوكو التهديفي هدفا كل 54 دقيقة في الدوري الألماني تحت 19 عاما، وهو بسن 15 عاما فقط، الأمر الذي لفت له الأنظار من كبار أندية أوروبا.

ويتوقع المراقبون أن يدخل الهداف الكاميروني عالم كرة القدم الأوروبية من أوسع أبوابه في الأعوام القليلة المقبلة.

يذكر أن برشلونة سيستضيف دورتموند في قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.