وتحدث يورغن كلوب، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه كريستال بالاس، السبت، في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إصابة محمد صلاح.

وفضل المدير الفني الألماني الإدلاء بكلمات حذرة عندما سئل عن موقف صلاح من المباراة، وتكلم دون أن يوضح ما إذا كان الجناح المصري سيشارك.

وقال المدرب الألماني: "صلاح تدرب بالأمس فقط على ما أردنا أن يتدرب عليه. اليوم هناك حصة تدريبية مهمة".

وتابع: "حالته لم تتحول إلى الأسوأ لكنه لم يتعاف تماما، وهذه هي المشكلة. علينا أن نكون عقلانيين".

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن صلاح سيغيب عن لقاء كريستال بالاس خارج الديار، حيث يخضع إلى برنامج مكثف لإعادة التأهيل.

وتعرض صلاح (27 عاما) لإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير، واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد مغادرة الملعب، فيما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري في كل البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.