ونشرت الصحيفة الإنجليزية جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خصم وإضافة النقاط التي ساهم "الفار"بإضافتها أو خصمها من الفرق، واعتبرت القرارات الأولية للحكام قبل تدخل تقنية الفيديو.

ورغم الجدل الكبير الذي أثاره "الفار"، إلا أن جدول الدوري من دون تقنية الفيديو، لم يظهر اختلافا كبيرا في الترتيب، حيث ظل ليفربول المتصدر للدوري، مع ارتفاع طفيف لمانشستر سيتي في سلم الترتيب.

وأظهرت الإحصاءات أن نادي وولفرهامبتون هو المتضرر الأكبر من تقنية الفيديو، حيث أشارت الصحيفة إلى أن النادي فقد 4 نقاط كاملة بسبب قرارات التقنية الجديدة، وهو العدد الأكبر من النقاط المخصومة بسبب قرارات "الفار".

أما المستفيد الأكبر، فكان نادي كريستال بالاس، الذي اكتسب 3 نقاط إضافية بسبب قرارات "الفار" هذا الموسم، وكان سيتراجع للمركز 17 لو لم تتدخل تقنية الفيديو خلال مباريات الفريق.

ووفقا "للصن"، لم يتغير عدد نقاط ليفربول في الترتيب، في حالة إلغاء قرارات الفار في مبارياته، واستمر في الصدارة برصيد 34 نقطة.

وفقد مانشستر سيتي نقطتين هذا الموسم بسبب "الفار"، وفقا للصحيفة، ليرتفع مركزه بالتالي من الرابع للثاني، بينما استفاد ليستر سيتي الثاني من الفار بالحصول على 3 نقاط إضافية، كانت ستعيده للمركز الرابع من دون التقنية الجديدة.

وأصبح "الفار" حديث الصحف الإنجليزية قبل أسبوعين، عندما قرر حكم لقاء القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي العدول عن استخدامه في قرارات حاسمة خلال اللقاء، مما أطلق التساؤلات بشأن "فائدته" بالدوري.