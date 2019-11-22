ولم يخسر فريق السيدة العجوز أي مباراة، ويتصدر الترتيب، وسط ملاحقة شرسة من إنتر ميلانو، الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة يوفنتوس الأخيرة ضد ميلان شهدت قيام مدرب الأول ماوريتسيو ساري بإخراج رونالدو من الملعب في الدقيقة 54 زاعما بأنه يعاني من مشكلة طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي الملعب غاضبا لاستبداله، مما شكل مادة دسمة للصحافة في إيطاليا والبرتغال.

ونجح رونالدو في تسجيل 4 أهداف لمنتخب بلاده خلال فترة توقف النشاط المحلي في البطولات الأوروبية، حيث زار مرمى ليتوانيا بثلاثية، قبل أن يسجل هدفا في مرمى لوكسمبورغ، رافعا رصيده الدولي إلى 99 هدفا.

واعترف رونالدو، 34 عاما، بعد المباراة ربما في بادرة لتنفيس الاحتقان مع مدربه ساري قبل التحاقه بتدريبات فريقه منتصف الأسبوع الحالي بمعاناته من إصابة طفيفة بقوله "في الأسابيع الثلاثة الماضية لم ألعب بكامل إمكانياتي. بطبيعة الحال لا أحب عندما يتم استبدالي، لا أحد يحبذ هذا الأمر، وأنا أحاول مساعدة يوفنتوس حتى عندما أكون مصابا".

وحذر الظهير الأيمن في يوفنتوس البرازيلي دانيلو من مغبة التراخي ضد أتالانتا بقوله "غالبا ما تكون المباريات بعد فترة التوقف الدولي صعبة لا سيما في مواجهة فريق مثل أتالانتا يحقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة. لا يمكن أن نرتكب الأخطاء أو الاستهانة بالمنافس".

ويغيب عن يوفنتوس ظهيره الايسر البرازيلي أليكس ساندرو الذي عانى من إصابة عضلية تعرض لها في صفوف منتخب بلاده، بالإضافة إلى الفرنسي بلاز ماتويدي، كما يحوم الشك حول مشاركة صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش الذي يعاني بدوره من إصابة.

ولم يخسر يوفنتوس في آخر 29 مباراة ضد أتالانتا، ففاز في 23 وتعادل 6 مرات.